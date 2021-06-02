"Мы полностью доверяем Мистеру и его стратегии развития. Мирча Луческу не только тренер-победитель, он является специалистом, который развивает игроков и помогает меняться нашему клубу. Надеюсь, что ближайшие два года – это только начало новой, победной страницы в истории Динамо, и мы очень рады, что Луческу будет частью этого пути.

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За год наш клуб и команда сделали большой шаг вперед и мы надеемся, что прогресс продолжится. Сделав правильный выбор год назад, мы не сомневаемся, что и нынешнее решение пойдет на пользу Динамо", – цитирует Суркиса официальный сайт клуба.

Напомним, новый сезон для Динамо должен начаться 24 июля матчем за Суперкубок против Шахтера. Прошлую кампанию киевляне завершили с треблом на внутренней арене.

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