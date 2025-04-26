“Он не провалил выборы, как пишут и в отчаянии драматизируют некоторые СМИ, а не набрал необходимого количества голосов ”За“. Потому что в этом формате волеизъявления индекса ”Против“ вообще не существует. То есть никакого повода для скандального, а тем более обвинительного контекста сообщений я не вижу”, – сказал Суркис на Конгрессе Украинской ассоциации футбола.

Шевченко прокомментировал "деятельность" Павелко в УАФ: "В органах будут разматывать"

В начале апреля президент УАФ Андрей Шевченко проиграл выборы в Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций, проходившие в Белграде (Сербия). Шевченко набрал 15 голосов "За" и 40 – "Против". Таким образом, в следующие два года Украина не будет иметь права голоса в руководящем органе европейского футбола.

К слову, Григорий Суркис был вице-президентом УЕФА в 2013-2019 годах и президентом Федерации футбола Украины в 2000-2012 гг.

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