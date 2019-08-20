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Суркис прокомментировал будущее динамовских чемпионов мира U-20

18:40 187 Читати українською
Суркис прокомментировал будущее динамовских чемпионов мира U-20
Игорь Суркис / ФК Динамо Киев

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, будет ли отпускать чемпионов мира U-20 Владислава Супрягу и Сергея Булецу, а также форварда Назария Русина.

"Команда и в прошлом сезоне была укомплектована, но было огромное количество травм. Сейчас все хорошо. Соль, Беседин, Родригеша взяли. Три нападающих. Супрягу и Русина отдали в аренду. Русин забивает, дай бог, чтобы он вернулся забивным нападающим в Динамо, как и Супряга. Потому что на них всех мы рассчитываем. Мы не рассматриваем предложения продажи. По Булеце также.

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Говорить, что на некоторые позиции можно было бы более качественных игроков пригласить... Возможно. Есть игроки классом выше, чем в Динамо. Но сегодня те игроки, которые есть, их квалификация, мне казалось, позволяла пройти такую команду, как Брюгге", – сказал Суркис FootballHub.

Напомним, Владислав Супряга и Сергей Булеца этим летом стали чемпионами мира U-20 в составе сборной Украины.

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