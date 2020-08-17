Суркис продолжает вести переговоры относительно транслятора Динамо – "плюсы" сделали официальное заявление

Киевское Динамо еще окончательно не решило, где будет транслировать свои матчи в новом сезоне.

Сейчас киевляне рассматривают два варианта развития событий: продолжение сотрудничества с "1+1 медиа" или подписания договора с телеканалом НТН или Спорт1. Раньше Игорь Суркис в одном из интервью подчеркнул, что известный олигарх Игорь Коломойский больше не интересуется футболом. Журналист Игорь Бурбас отметил, что эти слова были сказаны главой Динамо не просто так и киевляне хотят уйти из "плюсов".

Динамо меняет транслятора и уходит с 2+2, Суркис рассматривает два варианта, – журналист

"Группа "1+1 медиа" до сих пор находится в переговорном процессе с частью украинских футбольных клубов, в том числе с ФК Динамо. Детали действующего соглашения являются коммерческой информацией. Медиагруппа в течение 10 лет освещала спортивные события и рассматривает возможность размещения такого контента и на будущее", – отметили в пресс-службе холдинга на запрос Детектор Медиа.

Вице-президент Динамо Алексей Семененко отметил, что когда клуб примет решение, то сообщит об этом на своем официальном сайте. Только после этого, по его мнению, будут уместны любые комментарии.

Напомним, Десна, чьи поединки можно было смотреть на телеканах УНИАН и 2+2, вернулась в официальный телепул УПЛ – на каналы Футбол 1/2/3.

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