Суркис призвал УАФ и Минздрав разрешить присутствие болельщиков на финале Кубка Украины

Президент Динамо Игорь Суркис выступил с предложением разрешить болельщикам собственным присутствием поддержать финалистов Кубка Украины в решающем противостоянии.

"В последние дни в наш клуб обратилось много болельщиков, которые просят о содействии в решении вопроса посещения финала Кубка Украины в текущем сезоне. Футбольный клуб Динамо полностью солидарен со своими фанатами и обращается к руководству Украинской ассоциации футбола и Министерства здравоохранения с просьбой рассмотреть возможность открытия нескольких секторов для болельщиков на финал Кубка Украины.

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Учитывая ситуацию в стране, мы просим выделить определенную квоту билетов, которые будут распространены среди фанатов команды. Разумеется, ФК Динамо будет максимально способствовать соблюдению мер безопасности и условий медицинского протокола (необходимой дистанции между болельщиками). Перед нами пример ряда иностранных чемпионатов, где болельщики допускаются на трибуны с учетом соблюдения правил и мер медицинского протокола. В нашей стране работают магазины, метро, ​​наземный транспорт, кинотеатры и кафе – это позволяет поднимать вопросы и о посещении болельщиками футбольного матча.

Финал национального Кубка – это важное событие в футбольной жизни нашей страны. Оставить такой матч вообще без болельщиков на трибунах значит лишить футбол души и эмоций. Футбольный клуб Динамо просит УАФ и Минздрав серьезно подойти к решению данного вопроса и сделать шаг навстречу болельщикам. Украинская футбольная ассоциация не раз акцентировала внимание на важности присутствия зрителей на трибунах во время матчей и теперь появилась возможность подтвердить свои слова делом. Мы направляем официальные письма в УАФ и Минздрав с надеждой на положительное решение этого вопроса", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, финал Кубка Украины Динамо – Ворскла состоится на ОСК Металлист 8 июля, начало игры в 19:30.

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