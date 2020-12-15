"Никогда не обращался к Лучано Лучи, но время пришло. У вас есть время, есть зимний перерыв, вы можете провести работу с арбитрами, чтобы они добавили в профессионализме и правильности принятия решений. В Ассоциации футбола должны понимать, что отношение ко всем клубам должно быть одинаковым. Игроки все видят и все понимают.

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А потом они едут в национальную команду и начинаются какие-то проблемы. Мы хорошо помним 2016 год, когда известные всем каналы устроили травлю игроков Динамо, того же Ярмоленко какими словами только не называли. И потом уже собрать эту команду воедино не получилось. Дайте нам честные и конкурентные условия, и не надо никого тянуть за уши к чемпионству. В свое время подобное говорили из лагеря Шахтера и, как им кажется, их услышали. Теперь такое скажем и мы.

Эмоции улеглись, есть время, чтобы просмотреть сделанные ошибки и сделать выводы. Посмотрите, господин Лучано Лучи, например, красные карточки Мораеса и Забарного. Посмотрите, что они просто подскользнулись на тяжелом для игры мокром газоне, упали и никому не хотели нанести травмы.

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Донесите до ваших судей, что не надо размахивать красными карточками при каждом подозрительном случае. Посмотрите, за что удалили Шепелева, почитайте, что по этому поводу сказали известные итальянские и английские арбитры. Посмотрите на красную карточку игроку Колоса, которой и в помине не было. Кому нужна такая игра?

Мы больше не будем молчать и смотреть, как судьи творят беспредел на футбольном поле. Высокооплачиваемый куратор судейства должен навести порядок и обеспечить равные условия для всех команд УПЛ. Для этого у него есть и время, и возможности. Президенты клубов вкладывают в футбол миллионы долларов, развивают инфраструктуру, дают рабочие места, содержат академии, детские и молодежные составы, а потом вынуждены наблюдать, как их команды убивают и издеваются над самой сутью игры", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

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