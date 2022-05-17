Президент Динамо Игорь Суркис не слишком озабочен футбольными проблемами на фоне войны в Украине.

"Какие были эмоции, когда узнал, что Динамо заняло второе место в "замороженном" чемпионате, а Шахтер вышел в ЛЧ? Никаких не было, скажу прямо. Это не имело значения.

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Чемпионат не доигран, все согласно регламенту. Будь мы на первом месте, то мы бы попали в Лигу чемпионов. Так сложилось, нет никаких обид и зависти. Мы попробуем выйти в ЛЧ, будем сражаться", – заверил Суркис в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Динамо в последнем туре перед зимней паузой расписало ничью с Зарей и отпустило Шахтер на 2 очка. Позже оказалось, что формальный чемпион Украины еще и получит прямую путевку в группу ЛЧ благодаря дисквалификации России, а вот киевлянам придется стартовать со второго раунда квалификации.

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