"Ребров ушел из-за того, что у него были определенные запросы, требования. Это не были трансферные требования. Он хотел, чтобы команду покинули некоторые футболисты: Хачериди, Гармаш, Рыбалка и так далее.

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Но мы не могли так просто выбросить футболистов, у них был действующий контракт. Им нужно было как-то найти новый клуб", – сказал Суркис в интервью Youtube-каналу "В гостях у Гордона".

Заметим, Сергей Ребров работал на тренерском мостике Динамо с 2014 по 2017 годы. Со специалистом "бело-синие" дважды становились чемпионами УПЛ, дважды торжествовали в Кубке и раз – в Суперкубке Украины. С августа 2018-го Ребров возглавляет Ференцварош, с которым последние два года становился победителем чемпионата Венгрии.

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