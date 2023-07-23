Суркис признался, как договаривался о возвращении Ярмоленко в Динамо
Президент Динамо Игорь Суркис вспомнил, как состоялось возвращение Андрея Ярмоленко в киевский клуб.
"Я год назад начал вести переговоры о возвращении Ярмоленко. И мне понравилось, что он не отказал мне. Андрей говорил мне, что вернуться в Динамо – это тоже его мечта. У Ярмоленко очень хорошая память, он прекрасно помнит, кто его воспитывал.
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Не просто так я ему говорил: "Сынок, пора домой". Это было от души. Я считаю, что Ярмоленко принесет много пользы команде, и все ребята будут только прогрессировать, тренируясь и играя рядом с ним", – поделился Суркис в комментарии официальному сайту Динамо.
Напомним, капитан сборной Украины перешел в киевский клуб этим летом в статусе свободного агента и подписал контракт на 2 года. После завершения карьеры игрока Ярмоленко получит в Динамо должность спортивного директора.
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