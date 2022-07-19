Суркис принципиально перешел на украинский: "Сегодня я не могу говорить на русском, потому что это язык наших врагов"
19 июля 06:30 - Читати українською
Президент Динамо Игорь Суркис понимает роль языка в условиях войны Украины против России.
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"Я не хожу на курсы украинского, но сейчас общаюсь на нем. Да, возможно, делаю ошибки, потому что вы знаете, что я говорил по-русски. Но сегодня я не могу говорить на русском, потому что это язык наших врагов", – заявил Суркис в эфире программы ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.
Напомним, 63-летний президент Динамо является уроженцем Киева.
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