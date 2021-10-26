Артём Милевский в скором времени может оформить сенсационное возвращение в киевский клуб.

Динамо может предложить своему бывшему нападающему работу в клубной структуре, сообщает Meta-ratings.

"На запухшем лице режиссер пытался найти слезы": представитель Динамо высмеял "советские" проводы Милевского

В ближайшие дни президент "бело-синих" Игорь Суркис планирует встречу с Милевским, чтобы обсудить условия потенциального сотрудничества. Пока неизвестно, на какую роль будет претендовать 36-летний экс-форвард. В составе Динамо Милевский выступал с 2002 по 2013 годы, проведя 247 матчей и забив 82 гола.

Напомним, в воскресенье прошло прощание ветерана перед трибунами НСК Олимпийский.

Гармаш on fire! Підписав вирок форвардам Динамо і рветься у збірну України, але які його перспективи?