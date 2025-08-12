"Дорогой Илья! Позволь от имени футбольного клуба Динамо, всей большой и дружной динамовской семьи и от себя лично искренне поздравить тебя с переходом в один из лучших клубов мира – французский ПСЖ.

Забарный официально стал игроком ПСЖ – украинец удивил выбранным номером

Это большое достижение, которое под силу далеко не каждому европейскому футболисту, не говоря уже об украинских исполнителях. Особенно приятно, что в составе победителя Лиги чемпионов появился динамовский воспитанник.

Это стало возможным прежде всего благодаря твоей упорной работе, самоотверженности, высокому уровню профессионализма в отношении к каждой составляющей футбола, к каждому действию в тренировочном процессе, во время подготовки и непосредственно на поле. В свое время ты хорошо показал себя в первой команде Динамо, стал игроком национальной сборной и лучше зарекомендовал себя в одном из сильнейших чемпионатов – английской Премьер-лиге. Переход в ПСЖ свидетельствует о том, что твой талант развивается, а твоя игра совершенствуется.

Горжусь тобой, искренне желаю тебе успехов в новом клубе, надежной игры, больших побед и выдающихся трофеев. Уверен, ты сделаешь большой вклад в достижения и достижения ПСЖ, пусть у тебя все получается, а травмы обходят стороной.

Я вместе со всеми украинскими болельщиками буду и в дальнейшем следить за твоей игрой, поддерживать и горячо болеть. Пусть везет!" – цитирует Суркиса пресс-служба Динамо.

Напомним, что Забарный переехал в Париж из английского Борнмута и подписал контракт на пять лет. Защитник будет выступать под номером 6, который ранее ни разу не был на спине у Ильи.

Забарный в ПСЖ: зачем украинец Парижу, какие шансы потеснить конкурентов и как быть с россиянином Сафоновым?