Президент киевского Динамо Игорь Суркис обратился к Александру Усику после победы в бою за титул абсолютного чемпиона мира.

"Уважаемый Александр, от имени всех динамовцев поздравляю Вас с очередной выдающейся победой на боксерском ринге!

Усик блестяще нокаутировал Дюбуа и снова стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона

В бою с Даниэлем Дюбуа Вы продемонстрировали настоящий украинский бойцовский дух и характер. Вы не просто стали абсолютным чемпионом мира, но и посвятили этот успех своей стране и отважным защитникам нашего государства. Сейчас, в трудные для страны времена, любой успех украинского спорта поднимает дух в нашем обществе.

Вы в очередной раз во весь голос заявили об Украине на весь мир и в очередной раз продемонстрировали свой патриотизм и несокрушимость, снова вписав золотыми буквами свое имя в историю мирового бокса. Ваша воля к победе является настоящим примером для представителей всех видов спорта, в том числе для наших футболистов и тренеров.

От всех динамовцев желаю Вам казацкого здоровья, неисчерпаемых сил и как можно дольше оставаться на боксерской вершине, прославляя Украину на весь мир! Слава Украине!", – приводит слова Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, в ночь на 20 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира.

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