"Ярмоленко уже в третьем матче подряд забивает в конце первого тайма? Это мастерство и стабильность нашего ключевого игрока.

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Тому, что умеют делать на футбольном поле такие мастера, как Ярмоленко, Буяльский, должны учиться многие футболисты, в том числе хладнокровию. Они являются примером того, как делать все, чтобы команда достигала результата", – цитирует Суркиса пресс-служба Динамо.

К слову, Буяльский недавно продлил контракт с Динамо до лета 2027 года, а вот соглашение Ярмоленко завершается летом этого года.

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