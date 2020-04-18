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Суркис порвал сеть своей техникой – президент Динамо поздравил с Пасхой

18 апреля 23:07 73 Читати українською
Суркис порвал сеть своей техникой – президент Динамо поздравил с Пасхой
Игорь Суркис / фото из открытых источников

Игорь Михайлович в который раз доказывает, что умеет управляться с мячом не намного хуже футболистов.

После недавнего челленджа с туалетной бумагой президент Динамо решился на новый вызов. Сидя на стуле, Суркис довольно спокойно набил мяч одной ногой около 40 раз, после чего поздравил всех с наступающей Пасхой.

"Всем привет. Поздравляю с наступающим праздником и передаю эстафету игрокам и тренерам Динамо Киев", – сказал президент "бело-синих".

Интересно, все ли смогут повторить трюк Игоря Михайловича?

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Допис, поширений Брутальний Футбол ️ (@brutfootball)

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Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис футбольные курьёзы Видеоновости
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