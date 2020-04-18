Суркис порвал сеть своей техникой – президент Динамо поздравил с Пасхой

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Хачериди получил глупое удаление и привез пенальти – Динамо Брест проиграло Витебску
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Золоті 70-ті: легенда наших сусідів, який трагічно загинув, у 30 років він виглядав на 50 і ще 28 фото "старої школи"Овертайм — 18 апр 562
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Шевченко та Челсі: дружба з Абрамовичем і мрія, яка перетворилася в кошмар, або Найкращу главу ще не написаноАнглия — 18 апр 716
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Вірусна Барса: сенсаційна заміна для тер Штегена, повернення блудних синів, "французький порятунок"Испания — 17 апр 697
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Михайличенко стал трансферной целью Динамо ЗагребУкраина — 17 апр 501