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Суркис: Понимаем, что с одним Бесединым Динамо будет тяжело

14:42 116 Читати українською
Суркис: Понимаем, что с одним Бесединым Динамо будет тяжело
Ігор Суркіс / Фото: ФК Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал победу своей команды в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Славии (2:0).

Главное в таких играх – результат. По-другому и быть не могло. Во все времена нам сложно давались матчи с чешскими командами. Славия – команда с простым футболом: фланги навесы, снова фланги навесы. Но наши ребята молодцы. Претерпели, удержали результат. Пришлось понервничать, но это футбол.

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Мы по-прежнему ищем форварда. Надеюсь, что нам это удастся, ведь мы прекрасно понимаем, что с одним Бесединым нам будет трудно. Мы взяли Супрягу, но он слишком молод и ему еще надо восстановиться от своего повреждения. Также есть Русин. Но мы ищем, и не для количества, а для качества.

Я очень доволен первым матчем Пиварича, особенно его самоотдачей. Наверное, игра была волнующей для него. Он будет добавлять, это очень важный игрок для нашей команды. Морозюк тоже важен, но все мы понимаем, что на этой позиции должен играть футболист с левой ногой. Чтобы были нормальные защитные порядки.

Думаю, в следующей игре уже будет ротация, и мы возможно увидим новичков. Хацкевич говорил на предматчевой пресс-конференции, что они должны уже вливаться в команду. Кто именно из них – ему виднее, я не участвую в тренировочном процессе.

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Сейчас будет матч против Александрии в воскресенье, и очевидно, что тренеру придется кому-то дать отдых. 90 минут по такой жаре, обороняться, атаковать, против такой команды как Славия – было очень трудно. Но к следующему соперника мы уже подойдем свежими и хорошо готовыми", – подытожил Суркис официальному сайту Динамо.

Напомним, Динамо уверенно победило Славию в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов и вышло на Аякс в плей-офф квалификации.

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Динамо Киев - Славия Прага: Вторник 14 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
2 : 0
Славия Прага
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