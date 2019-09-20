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Суркис: Полностью поддерживаю Михайличенко

01:00 14 Читати українською
Суркис: Полностью поддерживаю Михайличенко
Алексей Михайличенко / фото: Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис поделился впечатлениями от победы над Мальме (1:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

84’ Виталий Буяльский
 
84’ Виталий Буяльский

"На футболистах был огромный груз ответственности. Признаюсь, даже я, не выходя на поле, чувствовал то напряжение и в раздевалке, и на непосредственно на газоне в первом тайме. Во второй половине команда доказала, что может играть в футбол, может дожать соперника. Эта победа важна для психологии.

Динамо – Мальме – 1:0 – видео гола и обзор матча

Я бы не хотел критиковать предыдущий тренерский штаб. У них были свои методы, у Михайличенко – свои. Только в будущем мы увидим, как команда прогрессирует и как находит свою игру.

Динамо удалось пережить неудачный период. Я надеюсь, благодаря этой победе команда сможет настроиться на матчи в чемпионате и будет радовать болельщиков качественным футболом.

Динамо выстрадало победу над Мальме благодаря голу Буяльского

Я понимал, когда назначал Михайличенко, что будут очень значительные изменения, прежде всего в тренировочном процессе. У нового тренера своя философия. Я полностью его поддерживаю и хочу, чтобы болельщики сделали тоже самое", – сказал Суркис.

Источник: Футбол 24
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Динамо – Мальме: онлайн-трансляция матча Лиги Европы – как это было
19 сентября
9300
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Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Игорь Суркис Динамо Киев - Мальме
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