Сейчас Динамо проводит летние сборы в Австрии. Пресс-служба клуба обнародовала эффектное видео с участием президента Игоря Суркиса, который продемонстрировал технику набивания мяча.

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Сопроводили ролик подписью: "Ни одно собрание Динамо не проходит без мастер-класса президента. Boss on air".

Напомним, киевляне уже успели сыграть два контрольных поединка против венгерской Кишварды. В первой встрече команда Александра Шовковского уступила со счетом 0:2, а во второй взяла убедительный реванш – 3:0.

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