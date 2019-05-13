Суркис: Появление второго Лобановского невозможно

Президент киевского Динамо Игорь Суркис считает, что невозможно будет найти второго такого тренера как Валерий Лобановский.

"Возможно ли появление второго Лобановского? Невозможно. Второго Лобановского не будет. Возможно, какой-то новый тренер, который достигнет того, чего достиг Валерий Васильевич. Я не знаю. Но второго Лобановского не будет.

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Это был уникальный человек. 17 лет прошло, как его не стало, а я помню каждую минуту. На этом матче я был с ним, помню, как ему стало плохо, и нужен был только его разрешение отвезти в больницу. Но Лобановский отказался. Возможно, если бы он согласился, все бы сложилось иначе в тот день. Но, к сожалению, он был таким человеком, который всегда принимала решения, и считала его самым правильным.

Я, наверное, был прав, ведь те успехи, которых он достиг, вернувшись уже в украинский футбол, говорят о том, что он действительно был большим. Мы его помним и будем помнить. Конечно, это логичный вопрос о втором Лобановском, ведь все уже соскучились по большим победам киевского Динамо.

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Чего не хватило тем тренерам, которые работали в Динамо после Лобановского? Самое главное – той игры и тех побед, которые были у Валерия Васильевича. Футбол оценивается по результату. И все хотят наивысшего результата. Даже несмотря на то, что чемпионат слабый, все хотят побеждать, получать кубки. Лобановскому это удавалось. Сейчас мы можем только мечтать о полуфинале Лиги чемпионов.

Поэтому я считаю, что Лобановский был уникум. И вообще, он был человеком разносторонним. С ним можно было говорить на любую тему, то о политике, или о культуре.

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Говорили, что он был жестким. Нет. Он был принципиальный и заставлял своих игроков делать так, как он представлял современный футбол. Если бы он представлял футбол сегодня – мы можем только догадываться. Но многие говорят, что сегодня команды играют в тот футбол, который он предлагал. А тогдашние исполнители были, конечно, слабее современных", – отметил Суркис журналистам во время чествования Лобановского.

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