"Счастлив ли я? Да, я доволен. В такой группе, если мы будем смотреть реально, то сложно было рассчитывать после трех лет без Лиги чемпионов, обыграть Барселону и Ювентус. Хотя, я считаю, что ни Ювентус, ни Барселона в этом сезоне не были той силой, с которой нельзя было бы бороться. Может, не на равных, но с более достойным счетом.

Палкин оценил работу Каштру на тренерском мостике Шахтера

У нас неопытная команда, а Лига чемпионов – турнир, который, прежде всего, требует опыта. Где могли сыграть сильнее? Думаю, в Барселоне, если бы реализовали свои моменты. В Киеве во втором тайме шансов не было, а на выезде – были. С Ювентусом мы тоже играли очень достойно", – сказал Суркис для программы Великий Футбол.

Напомним, Динамо финишировало третьим в групповом этапе ЛЧ, что позволит подопечным Луческу сыграть в плей-офф Лиги Европы.

Динамо – Колос: Луческу со скандалами берет зимнее "чемпионство", или "Браво, Федерация" 14 лет спустя