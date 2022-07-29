"Вербич уехал. Он принял для себя такое решение. Мы не очень этому сопротивлялись. У нас есть молодые ребята и мы будем давать им дорогу. И Мистер сказал ему такие теплые слова на прощание.

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Он сказал: "Да, я никому не гарантирую место в составе, тебе 29 лет, ты выбрал такой путь. Это твое право". Он уехал, мы его отпустили. Вербич очень многое сделал для команды, но последние годы, вы знаете, что его преследовали травмы и он находился не в тех кондициях, которые нужны сегодня Динамо. У нас есть молодые и талантливые ребята", – сказал Суркис в программе "Цыганык Live".

Напомним, следующим клубом Вербича станет Панатинаикос. Беньямин уже прибыл в Грецию, чтобы уладить последние детали будущего сотрудничества.

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