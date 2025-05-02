"Он находится у нас в тренировочном лагере, но мы его еще не подписали. Смотрим его кондиции и другие моменты. Главный тренер будет принимать решение в ближайшее время", – сказал Суркис для Sport-Ехргеѕѕ.

Динамо готовит подписание экс-вингера Порту: Бурбас раскрыл детали – игрока обвиняли в изнасиловании

Стоит отметить, что год назад Анхель Торрес был обвинен в изнасиловании, но футболист был оправдан. Сейчас Анхель является свободным агентом, Динамо планирует дозаявить игрока на следующий сезон, ведь футболист долгое время находился без игровой практики.

Последним клубом колумбийца был австралийский Сентрал Кост, за который он выступал в сезоне 2023/24. Всего Торрес провел за этот клуб 33 матча, забил 15 голов и отдал 7 ассистов.

К слову, сейчас Динамо возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины. В активе подопечных Александра Шовковского 64 очка после 26-ти туров чемпионата.

Динамо может ждать в ЛЧ более легкий путь, чем обычно – кто соперники в квалификации, к которой все ближе