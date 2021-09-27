"Динамо продлило контракт с Луческу до 2024 года. Дай Бог ему здоровья. Я доволен сегодня работой нашей команды, снимаю шляпу перед Мистером.

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Если завтра мои футболисты будут знать, что Луческу работает последний год, как они будут относиться к работе?" – сказал Суркис в программе Великий Футбол.

Ранее сообщалось, что киевляне пролонгировали контракт с 76-летним румыном до 2023-го. Напомним, приход Луческу в 2020 году в Динамо вызвал большой резонанс в футбольном сообществе Украины из-за его предыдущего сотрудничества с Шахтером.

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