"Было два претендента – Setanta и Megogo. У Megogo было вообще смешное предложение, там не о чем говорить. Setanta хочет подписать контракт на три года и дает 3,2 миллиона долларов, половина этой суммы будет уходить на производство трансляций, вторая половина – делиться между клубами.

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100 тысяч долларов в год – это, конечно, мало для клубов. Но нас беспокоит другой вопрос, на который пока никто не ответил. Матчи будут проходить без зрителей, и мы считаем, что болельщики должны иметь доступ к бесплатной трансляции по общенациональным каналам.

Пока мы не услышали четкого ответа на вопрос: сможем ли мы показывать матчи на своем YouTube-канале и на официальном сайте в прямом эфире. Сегодня далеко не каждый может заплатить 100 гривен в месяц, чтобы посмотреть футбол. К тому же Setanta еще нужно найти, не у каждого кабельного провайдера она есть. В последний год Динамо было не против единого телепула, но пока чего-то не хватает.

Президент клуба (Игорь Суркис – прим.) говорит: "Не надо мне этих денег. Я лучше сделаю, чтобы болельщики имели доступ бесплатно смотреть футбол". 100 тысяч долларов в год никак не спасает Динамо при нашем бюджете и расходах. Может, они помогут Минаю и другим клубам, но не нам", – рассказал Мохник в интервью Fanday.

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