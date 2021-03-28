"Беседин будет тренироваться уже со следующей недели. А Цыганкову еще, наверное, нужна неделя", – отметил Суркис в комментарии Футбол News.

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Напомним, оба игрока травмировались в матче против Руха, из-за чего не смогли прибыть в расположение сборной Украины. Следующий поединок Динамо проведет на выезде с Александрией 4 апреля, начало в 19:30.

К слову, Беседин провел 9 матчей в составе Динамо в этом сезоне, отметившись 4 голами, а Цыганков сыграл в 28 встречах, записав в свой актив 12 забитых мячей и 8 ассистов.

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