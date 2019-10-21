Суркис ответил на обвинения Динамо в неуплате налогов и информацию о драке с Павелко

Экс-вице-президент УЕФА, народный депутат Украины Григорий Суркис прокомментировал информацию о своей стычке с президентом УАФ Андреем Павелко во время матча Украина – Португалия.

"Думаю, что не нужно комментировать глупости. Некоторые персоны соревнуются в грязи, которую они выливают на Динамо. Киевский клуб всегда платил налоги в полном объеме. Последняя проверка говорит именно об этом.

"Суркиса пригласили из Офиса Президента": народный депутат рассказал новые подробности конфликта в VIP-ложе Олимпийского

По драке я не буду давать комментариев. Посмотрите на меня – со мной все нормально? У другой стороны спросите, пожалуйста", – сказал Суркис в комментарии "Радио Свобода".

Напомним, о конфликте Павелко и Суркиса во время матча Украина – Португалия стало известно из ресурса prosports.kz, который опубликовал комментарий председателя профсоюза украинских футболистов Олега Печорного. По его словам, Андрей Павелко пытался прогнать Григория и Игоря Суркисов, а также премьер-министра Украины 90-х Валерия Пустовойтенко с VIP-ложи, но получил удар в лицо.

"Коли мужчини з’ясовують стосунки – помітні наслідки": в УАФ не розуміють, як Суркіси опинилися у президентській ложі