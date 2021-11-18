"Черноморец – отличный вариант, тем более что в этом сотрудничестве был заинтересован и президент клуба Леонид Климов, взявший на себя часть зарплат игроков. И даже если наши одесситы не создадут в пятницу конкуренции, мы не можем лишить их шанса проявить себя. Если они сильнее тех, кто играет в Динамо, то ради бога – пусть будет ротация, зимой или летом поменяемся составами, кто-то поедет в Одессу, а кто-то вернется в Киев.

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У каждого футболиста свой путь. Скажем, Скорко и другие решили отправиться в Черноморец, а вот Вивчаренко – остался в Динамо. Мороз, будь его полная воля, вообще хотел продолжать работу со всеми бывшими подопечными по команде U-21. Кстати, если кто-то считает, что Суркис устроил Мороза в Черноморец, очень ошибается. Я об этом назначении узнал от самого Юрия Леонтьевича, когда он пришел в мой кабинет и сообщил, что его пригласил Климов.

Слухи? Пусть говорят. Фарм, не фарм. Люди не понимают, что завтра ситуация может измениться, и в том же Черноморце никого из динамовцев не останется. Вы помните ситуацию в Колосе? Там было пять наших действующих игроков, и примерно столько же тех, кто был в Динамо, но по разным причинам не заиграл – Лысенко, Петров, Милько, Ореховский. Но при этом никто не говорил, что Ковалевка – это фарм. Колос не хочет пользоваться арендованными у Динамо игроками? Это его право. А правильно ли это или нет – покажут результаты. Некоторые выводы можно делать уже сейчас.

К вопросу о фармах. Смотрите: у нас в стране работают две сильные академии – в Динамо и в Шахтере. Давайте добавлю: еще что-нибудь наклеивается в Днепре-1. Можно ли удивляться, что воспитанниками этих школ пользуется большинство клубов? И как это связано с тем, кто где играет? Например, мне совершенно без разницы, где играют Мариуполь и Шахтер", – цитирует Суркиса Tribuna со ссылкой на ТаТоТакое.

Напомним, летом Черноморец арендовал более десятка футболистов из молодежки Динамо, которые сейчас формируют основной состав одесского клуба. Поединок Черноморец – Динамо состоится 19 ноября, начало в 19.30.

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