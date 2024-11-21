Воспитанник киевлян играет за луганчан на правах аренды. При чем делает это успешно – забил 4 гола и отдал 1 ассист за 14 матчей. СМИ начали распространять слухи, что Динамо решило вернуть Яцика уже в январе, но Михаил Спиваковский получил от президента клуба совсем другой ответ.

Суркис однозначно прокомментировал интерес Динамо к лидеру Зари

"Игорь Суркис опроверг якобы принятое решение о возвращении уже зимой Александра Яцыка. По словам президента киевлян, никто сейчас не планирует отзывать Александра из лагеря Зари. Давайте посчитаем количество игроков Динамо в центральном треугольнике: Бражко, Буяльский, Шапаренко, Пихаленок, Рубчинский, Михайленко, Шепелев, Андриевский.

То есть даже если двое последних уйдут из Динамо уже зимой, а продлевать контракты с Александром и Владимиром в Динамо не собираются, появление Яцыка возможно только в случае трансфера за рубеж кого-то из лидеров, например, Шапаренко или Бражко", – заявил Михаил Спиваковский в эфире ютуб-канала ТаТоТаке.

Динамо подупадает на уровне академии – безумный отток талантов, конкуренция от Шахтера и "динамовские сердца"