"Знаете, когда такая команда, как Реал, пропускает пять голов, им, наверное, куда более обидно должно быть, чем нам сыграть 3:3. Я уже много лет во главе клуба и должен спокойно к такому относиться, хотя я переживаю за результаты Динамо не меньше, чем болельщики. За ничьими следом следуют победы.

"Я же не Нострадамус и не баба Ванга": Суркис высказался о кризисе Динамо перед стартом в Лиге конференций

О каком кризисе вы говорите? Команда 39 матчей в чемпионате не проигрывает. Надеюсь, эта беспроигрышная серия не прервется", – цитирует Суркиса blik.ua.

Динамо провалило квалификацию в Лигу чемпионов и Лигу Европы, а в чемпионате Украины занимает 2 место. Ближайший поединок Динамо проведет уже 2 октября – в стартовом туре общего этапа Лиги конференций киевляне дома примут английский Кристал Пэлас.

Карпаты – Динамо: Шовковский мстит виновным и повторяет Шахтер, Караваев и Пихаленок переворачивают фиаско, но тщетно