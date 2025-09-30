Суркис отреагировал на упреки относительно проблем Динамо: "О каком кризисе вы говорите?"
Президент Динамо Игорь Суркис высказался после гостевой ничьей с Карпатами (3:3) в седьмом туре УПЛ.
"Знаете, когда такая команда, как Реал, пропускает пять голов, им, наверное, куда более обидно должно быть, чем нам сыграть 3:3. Я уже много лет во главе клуба и должен спокойно к такому относиться, хотя я переживаю за результаты Динамо не меньше, чем болельщики. За ничьими следом следуют победы.
О каком кризисе вы говорите? Команда 39 матчей в чемпионате не проигрывает. Надеюсь, эта беспроигрышная серия не прервется", – цитирует Суркиса blik.ua.
Динамо провалило квалификацию в Лигу чемпионов и Лигу Европы, а в чемпионате Украины занимает 2 место. Ближайший поединок Динамо проведет уже 2 октября – в стартовом туре общего этапа Лиги конференций киевляне дома примут английский Кристал Пэлас.
