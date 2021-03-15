"Никакого недоразумения с Луческу у Дуэлунда не было. Он тренируется и если будет в том состоянии, которое хочет видеть главный тренер, он его выпустит. Если будет считать, что нужно выпустить его на замену, он выпустит его на замену. Это прерогатива главного тренера.

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Я сегодня дважды разговаривал с Луческу, и он мне об этой ситуации ничего не говорил. Вербич? Через неделю будет в общей группе. Когда вернется Бурда, мне сложно сказать. Это нужно обращаться к врачам", – сказал Суркис в программе Цыганык Live.

В нынешнем сезоне УПЛ Дуэлунд лишь трижды появлялся на поле.

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