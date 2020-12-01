"Как происходит взаимодействие Гармаша и Луческу? Наверное, Гармаш хочет играть, а Луческу его каким-то образом мотивирует. Денис – опытный футболист, и он необходим нашей команде, если он находится в нормальных кондициях.

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Это опытный футболист, который нам поможет, если приведет себя в порядок. Сейчас невозможно играть на равных с такими командами, как Ювентус и Барселона молодыми футболистами", – отметил Суркис в комментарии Профутбол Digital.

К слову, Гармаш сыграл 6 матчей в составе Динамо в текущем сезоне, записав в свой актив гол и ассист.

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