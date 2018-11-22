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Суркис откровенно рассказал о возможном конфликте Хацкевича с Шапаренко

15:46 345 Читати українською
Суркис откровенно рассказал о возможном конфликте Хацкевича с Шапаренко
Игорь Суркис / фото А. Устименко

Президент Динамо Игорь Суркис в очередной раз заявил, что полностью доверяет наставнику киевлян Александру Хацкевичу.

"Я не говорю о том, что Хацкевич без недостатков и ему нечему учиться в футболе. Но я полностью ему доверяю. Он повел себя, как сильный человек, преодолев тот период, когда его уничтожали.

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Нас призывали немедленно уволить тренера, который, мол, больше ничего не может дать. Но Хацкевич сохранил команду единомышленников, сохранил доверие игроков.

Например, Хацкевича обвиняют в длительном недоверии к Шапаренко. На самом деле, это была педагогическая мера, которая, возможно, позволила Николаю избавиться даже от призрака звездной болезни, стать сильнее.

Я, конечно, боюсь захвалить молодых и поэтому не буду говорить слишком много комплиментов. Им нужно время и необходимо доверие. И никакой тренер, если он не самоубийца, не оставит такого Миколенко, такого Шапаренко вне состава.

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Вот если кто-то из них – без конкретных фамилий – уменьшит требования к себе, тогда другой вопрос. Хочется верить, что этого не произойдет", – цитирует Суркиса издание Dynamo.kiev.ua со ссылкой на журнал "Футбол".

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Александр Хацкевич Александр Хацкевич Виталий Миколенко Виталий Миколенко Николай Шапаренко Николай Шапаренко
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