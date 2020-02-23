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Суркис откровенно оценил уровень Дуэлунда

09:50 350 Читати українською
Суркис откровенно оценил уровень Дуэлунда
Миккел Дуэлунд / ФК Динамо Киев

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал победу своей команды над полтавской Ворсклой (2:1).

50’ Виталий Буяльский
90+1’ Беньямин Вербич
 
Руслан Степанюк 63’
50’ Виталий Буяльский
63’ Руслан Степанюк
90+1’ Беньямин Вербич

"Был тяжелый матч, играли против хорошо подготовленного соперника. К тому же играли без зрителей. Как показала игра, Максимов за короткий период создал дееспособный коллектив. Но наша команда играла с первой и до последней минуты. Дожали соперника, выиграли, с чем я и поздравляю команду.

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Считаю, что каждый футболист, который выходит в составе киевского Динамо, должен делать разницу. Дуэлунд – это тот игрок, который нам необходим. Он очень квалифицированный. По игре в первом тайме он показал, что, войдя в игровой ритм, он принесет команде много пользы. А физических кондиций у него хватает", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо в первом матче второй части сезона не без проблем одолело Ворсклу со счетом 2:1. Голы киевлян забивали Виталий Буяльский и Беньямин Вербич.

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Ворскла Ворскла Динамо Киев - Ворскла Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Миккел Дуэлунд Миккел Дуэлунд
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