Суркис откровенно оценил уровень Дуэлунда

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал победу своей команды над полтавской Ворсклой (2:1).

"Был тяжелый матч, играли против хорошо подготовленного соперника. К тому же играли без зрителей. Как показала игра, Максимов за короткий период создал дееспособный коллектив. Но наша команда играла с первой и до последней минуты. Дожали соперника, выиграли, с чем я и поздравляю команду.

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Считаю, что каждый футболист, который выходит в составе киевского Динамо, должен делать разницу. Дуэлунд – это тот игрок, который нам необходим. Он очень квалифицированный. По игре в первом тайме он показал, что, войдя в игровой ритм, он принесет команде много пользы. А физических кондиций у него хватает", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо в первом матче второй части сезона не без проблем одолело Ворсклу со счетом 2:1. Голы киевлян забивали Виталий Буяльский и Беньямин Вербич.

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