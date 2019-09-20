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Суркис отклонил кандидатуру Кононова на должность главного тренера Динамо, – Бурбас

21:31 189 Читати українською
Суркис отклонил кандидатуру Кононова на должность главного тренера Динамо, – Бурбас
Олег Кононов / фото ФК Спартак

Президент киевского Динамо Игорь Суркис отказался от идеи пригласить главным тренером команды скандального тренера московского Спартака Олега Кононова.

"Кононова действительно предлагали президенту Динамо, но тщетно. Суркис – уже взвешенный в своих решениях человек, оценивает все риски приглашения патриота совсем недружественной нам страны.

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Белорусу здесь не простили бы знаменитой футболки и публичного прислуживания явному недругу Украины", – поделился Бурбас в своем твиттере.

Отметим, что Кононов тренировал Карпаты в 2008-2011 годах и после непродолжительного вояжа в Севастополь перебрался в Россию, где тренирует московский Спартак.

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