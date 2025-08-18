"На мой взгляд, я спрогрессировал рядом с основой Динамо. Прошлым летом я просил президента отпустить меня в аренду, на что Игорь Суркис ответил, что я должен побыть год в Динамо после U-19.

Динамо официально отдало сына Саленко в другой клуб УПЛ

Начал работать в первой команде, но переход был действительно тяжелым. Очень давит ответственность матчей самого высокого уровня. Надо все делать в разы быстрее, не дают много думать. Без этого багажа мне было бы сложнее.

Аренда в Зарю – это было совместное решение президента Динамо с агентом. На следующий день я уже был в расположении луганского клуба. Когда все решилось, главный тренер Динамо Александр Шовковский пообщался со мной. Указал, какие аспекты должен улучшить, чтобы вернуться сильнее", – рассказал Саленко в интервью Українському футболу.

Напомним, в матче 2-го тура УПЛ против Кудровки 20-летний Роман отметился первым голом за Зарю.

