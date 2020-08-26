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Суркис опроверг слухи о трансфере Маркао в Динамо

14:40 - Читати українською
Суркис опроверг слухи о трансфере Маркао в Динамо
Игорь Суркис / Сайт Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал возможный трансфер бразильского защитника Маркао.

"Информация о Маркао – слухи. Мы вообще никогда не обращали на него внимания.

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У Луческу свои приоритеты. Сначала должны вернуться в строй все больные. Потом уже будем решать вопросы по игроках", – цитирует слова Игоря Суркиса.ТаТоТаке.

Напомним, об интересе киевлян к защитнику Галатасарая сообщалось сразу после назначения Мирчи Луческу главным тренером Динамо, однако часть СМИ считала такой трансфер маловероятным, указывая на слишком высокую цену (8 млн евро).

К слову, бразилец преимущественно действует в центре защиты, но в случае необходимости может закрыть позицию опорного полузащитника. В прошлом сезоне Маркао провел в турецкой Суперлиге 28 матчей, результативным действиями не отличался. Transfermarkt оценивает футболиста в 5,5 млн евро.

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