Суркис: Олимпиакос был лучшим в игровом плане

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал победу киевлян над Олимпиакосом в матче 1/16 финала Лиги Европы (1:0).

"Ребята молодцы, набираются опыта. Понятное дело, что Олимпиакос был лучше в игровом плане, ведь они уже в сезоне, играют через каждые 3 дня на четвертый.

Динамо – Олимпиакос – 1:0 – видео гола и обзор матча

Теперь надо восстанавливаться и настраиваться на чемпионат Украины. Сказал ребятам, что надо дальше готовится и работать.

Игра была нервная, во втором тайме должны были реализовывать свои моменты. Бойко сегодня здорово сыграл, трижды выручил команду.

Огромное спасибо болельщикам, которые поддержали команду на стадионе. Это и их победа в том числе", – сказал Суркис каналу Динамо на YouTube.

Динамо – Олимпиакос: Бойко фантастичен, Соль результативен, успех команды – последняя надежда Украины в Лиге Европы