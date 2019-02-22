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Суркис: Олимпиакос был лучшим в игровом плане

09:41 143 Читати українською
Суркис: Олимпиакос был лучшим в игровом плане
Игорь Суркис / ФК Динамо Киев

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал победу киевлян над Олимпиакосом в матче 1/16 финала Лиги Европы (1:0).

"Ребята молодцы, набираются опыта. Понятное дело, что Олимпиакос был лучше в игровом плане, ведь они уже в сезоне, играют через каждые 3 дня на четвертый.

Динамо – Олимпиакос – 1:0 – видео гола и обзор матча

Теперь надо восстанавливаться и настраиваться на чемпионат Украины. Сказал ребятам, что надо дальше готовится и работать.

Игра была нервная, во втором тайме должны были реализовывать свои моменты. Бойко сегодня здорово сыграл, трижды выручил команду.

Огромное спасибо болельщикам, которые поддержали команду на стадионе. Это и их победа в том числе", – сказал Суркис каналу Динамо на YouTube.

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Лига Европы1/16 финалаНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Олимпиакос: Четверг 21 февраля 2019

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 0
Олимпиакос
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Динамо Киев Динамо Киев Олимпиакос Олимпиакос Лига Европы Динамо Киев - Олимпиакос Игорь Суркис
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