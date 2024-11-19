Журналист Игорь Бурбас сообщил, что Динамо хочет подписать сразу трех игроков, среди них – центральный защитник Зари Андерсон Джордан. На эту информацию отреагировал президент киевлян Игорь Суркис.

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"Правда то, что за Джорданом слежу давно. За тем, какой Майкл. Великий был баскетболист! Все остальное – бред. Фантастический бред! Думаю, что и президент Зари вам это подтвердит", – поделился Суркис в комментарии ТаТоТаке.

Напомним, Джордан перешел в Зарю из бразильского клуба Вила Нова в июле 2024 года за 400 тысяч евро (ранее выступал за луганчан на правах аренды). В текущем сезоне провел за "черно-белых" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Его контракт действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает Андерсона в 800 тысяч евро.

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