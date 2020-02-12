Суркис однозначно прокомментировал информацию о зарплатах игроков Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис пообещал предоставить точную информацию по зарплатам игроков киевского клуба в ближайшее время.

"Сложно сравнивать матчи хорватов против Шахтера и Динамо. Тогда матче на фоне встреч чемпионата, а у нас это первая официальная игра в году. Серия пенальти – это лотерея.

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Я бы не выделял троицу игроков, которые присоединились из основной команды к молодежке. Но они и должны выделяться на этом фоне, если тренировались с основной командой. Они прошли серьезные сборы, поэтому оценку уже даст тренер.

Я могу эмоционально оценивать, но если игроки будут продолжать работать и переживут эту обидное поражение, то у них есть будущее. Но надо работать, работать, еще раз работать и не останавливаться.

Опубликованные зарплаты игроков и персонала Динамо? Я не понимаю, что это за зарплаты. Мы сегодня все опубликуем", – приводит слова Суркиса Tribuna.

Напомним, что киевское Динамо U-19 уступило загребским одноклубникам в серии пенальти (0:0, пен. 3:4) и вылетело из юношеской Лиги УЕФА.

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