"Это наш воспитанник, и я считаю, что мы ему дали дорогу в большой футбол. Когда Яремчук только начинал прогрессировать, то был в Динамо не на первых ролях. Тогда у нас играли в нападении Кравец, Мбокани, Мораес и конкурировать с ними было тяжело.

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Амбиции у Яремчука были большие, он хотел играть, и мы ему предоставили такую возможность, продав в Гент. А в дальнейшем мы имели процент от его продажи в Бенфику. Сейчас Яремчук вырос как футболист и достиг определенного уровня – представляет интересы сборной Украины. А если бы мы его передержали, то неизвестно, был бы Яремчук таким, как сегодня", – заявил Суркис в интервью FanDay.

Напомним, Яремчук воспитывался в Динамо и принадлежал клубу до 2017 года, но за первую команду киевлян наиграл всего 11 матчей, не отличившись результативными действиями.

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