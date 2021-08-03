Президент Динамо не исключает, что в ближайшее время состав команды Мирчи Луческу пополнят новые футболисты.

Напомним, летом Динамо подписало пятерых новичков – Дениса Антюха, Илью Шкурина, Эрика Рамиреса, Владислава Кулача и Самба Диалло. Правда, о переходе последнего официально так и не объявили.

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"Приедет ли еще кто-то в Динамо? Зачем раскрывать? Может, и приедут. У нас есть время, мы смотрим. И, вполне возможно, что на этом трансферы у нас не закончатся", – коротко резюмировал Игорь Суркис в эфире программы Профутбол Digital.

К слову, киевляне стартовали в УПЛ 2021/22 уверенной победой над Вересом. Поединок на НСК Олимпийский завершился победой Динамо – 4:0.

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