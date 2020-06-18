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Суркис оценил ситуацию на востоке Украины – у брата из ОПЗЖ противоположное мнение

13:28 - Читати українською
Суркис оценил ситуацию на востоке Украины – у брата из ОПЗЖ противоположное мнение
Игорь Суркис / Фото ФК Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис очертил свою позицию относительно войны на Донбассе.

"У меня нет никаких политических взглядов по одной простой причине. Войну следует прекратить. Мы воюем против России.

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Партия моего брата придерживается другого мнения? Я же не брат, я выражаю свое мнение. Если мы уберем россиян, возможно, это не самая армия, а наемники, то нам будет проще вернуть наши земли.

И в я политику не пошел, никогда не собирался и не пойду, потому что не хочу врать. Знаете, как говорят: "Все политики лгут, все до единого". Наверное, и мой брат врет там, где выгодно. Так оно работает. И во Франции, везде", – заявил президент Динамо в программе ТаТоТаке.

Напомним, брат Игоря Суркиса – Григорий, является депутатом Верховной Рады от пророссийской партии ОПЗЖ.

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Динамо Киев Динамо Киев Григорий Суркис Игорь Суркис
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