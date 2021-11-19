"Шансы продлить евросезон в Лиге Европы, пусть и теоретические, у нас остаются. Нужно цепляться.

Суркис ответил на обвинения, что Черноморец – это фарм-клуб Динамо

Мы подали запрос в Черноморец, и нам пошли навстречу. Сыграем с одесситами на стадионе Динамо. Поле, кстати, там сейчас супер", – цитирует Суркиса Tribuna со ссылкой на ТаТоТак.

После 4-х туров группового этапа Лиги чемпионов Динамо остается на последней строчке квартета E с одним зачетным баллом. Впереди у киевлян еще встречи с Баварией и Бенфикой.

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