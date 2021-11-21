Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал возвращение Андрея Шевченко в Серию А в статусе главного тренера "грифонов".

"Что может дать Шевченко итальянскому футболу? Очень многое. Он очень опытный футболист и тренер, такой путь прошел со сборной, попал в восьмерку сильнейших на чемпионате Европы.

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Поэтому, я думаю, что он подымет Дженоа. Главное, чтобы не было волнений, что команда может вылететь. Я уверен, что он станет выдающимся тренером..

Я поздравил его с назначением. Очень ценю то, что он сделал для украинского футбола и Динамо", – сказал Суркис в комментарии программе "ПРОФУТБОЛ Digital".

Напомним, Шевченко дебютирует в роли главного тренера Дженоа уже сегодня, 21 ноября. Первым соперником украинца станет Рома Жозе Моуринью. Начало матча в 21:45.

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