Президент бело-синих Игорь Суркис обещает дать шанс каждому игроку киевлян, если они убедит в этом своей игрой.

"Почему мы позволили арендованным футболистам выйти против Динамо? Иначе у Черноморца некому было бы играть. Теперь эти ребята пересмотрели, как надо играть. Они же все хотят выступать в киевском Динамо. И многие из них обижаются.

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Пусть показывают свой уровень, доказывают и играют. Да и, во-первых, разрешение играть арендованным дал главный тренер. Я в эти вопросы не лезу. Им нужно набираться опыта.

Кто из арендованных игроков понравился? При таком счете сложно сказать, что кто-то понравился. Даниил Скорко неплохо смотрелся в начале встречи. Потом началась нервозность. Пара центральных защитников, по моему мнению, отыграла не совсем качественно. А во втором тайме, когда вышел Николай Михайленко, стало спокойнее. Я обычно никого не выделяю в чужой команде, потому что смотрю на свою", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, летом Черноморец арендовал более десятка футболистов из молодежки Динамо, которые сейчас формируют основной состав одесского клуба.

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