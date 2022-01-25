"Шахтер потратил 60 млн евро на трансферы? Эта философия абсолютно неправильная. Могу привести пример Миколенко. Это наш воспитанник, в которого были вложены небольшие деньги, но он был продан за 20 млн в топовый чемпионат. У Шахтера одна философия, у нас другая. У Шахтера одни возможности, у Динамо другие.

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Болельщики могут писать и говорить все, что угодно. У меня есть тренер, работающий с футболистами. Те, кто у него есть. Он доволен их уровнем. В летнее трансферное окно возник вопрос купить Витинью. Главный тренер дал добро. Просмотрел его и сказал: "Хочу вас предупредить – на его адаптацию нужно как минимум полгода, максимум год". Он надеется, что с начала второй части сезона Витинью будет больше игрового времени и будет играть в основе.

Не хочу сравнений с Шахтером по количеству денег, потраченных на тот или иной трансфер. Я хочу видеть результат в турнирной таблице. В прошлом году мы выиграли все возможное. Пригласив Луческу, которого все списали, я взял на себя огромную ответственность. Получил множество критики. Но это выдержал. Будто бы даже не состарился, а помолодел, потому что моя команда выиграла три трофея и дважды играла в Лиге чемпионов.

Если мы увидим, что есть футболист, который может усилить нашу команду и быть сильнее тех игроков, которые есть сейчас, мы его приобретем. Если тренер скажет, что он ему нужен", – сказал Суркис в программе Бомбардир.

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