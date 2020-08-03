Суркис объяснил, при каких условиях не отпустит игроков Динамо в сборную Украины

"Сегодня Динамо готовит игроков для сборной. Мы и Шахтер – два основных источника для сборных разных возрастов. А временами с нами обращаются, будто мы что-то им должны. Так я им ничего не должен. Вообще ничего не должен. Я должен своей стране, гражданам.

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Я должен действовать по регламенту. Если мне говорят, что 25-26 августа – матч за Суперкубок, а потом в период 5-6 дней я должен отдать своих игроков в сборную, потому что они так хотят, то я их не отдам. Не нужно обвинять меня в том, что я не патриотично отношусь к своей стране.

Я прекрасно отношусь к Андрею Шевченко. Он долго играл в Динамо, потом я его очень трудно забирал из Челси в Киев. Это символ, легенда. Так получилось, что сегодня Шевченко работает в сборной. Он выполняет свою работу очень качественно.

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Да, иногда мне хочется, чтобы больше футболистов Динамо играли в сборной. Мне кажется, что мой игрок ничем не слабее других. Но за результат отвечает Шевченко, и он должен ставить того, кто на сегодняшний день принесет пользу, как говорят, нашей национальной дружине.

Однако он, приглашая футболистов, должен позвонить клубному тренеру, согласовать график. У нас пришел новый тренер, мы проведем две встречи, а затем на 12-14 дней должны отдать футболистов в сборную. Не в сроки УЕФА и ФИФА. А зарплату игрокам плачу я", – подчеркнул Суркис в интервью телеканалу 112.

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