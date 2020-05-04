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Суркис объяснил, почему в УПЛ уже нельзя оставить 12 клубов

10:15 234 Читати українською
Суркис объяснил, почему в УПЛ уже нельзя оставить 12 клубов
Игорь Суркис / фото из открытых источников

Президент киевского Динамо Игорь Суркис оценил идею оставить в следующем сезоне Премьер-лиги 12 команд.

"Относительно этого я могу сказать только одно: мы должны уважать регламент. Премьер-лигой и федерацией было принято решение, что со следующего сезона в УПЛ играет 14 клубов, а еще через год – 16. Конечно, пандемия коронавируса на наших глазах вносит коррективы во все футбольные процессы, но так или иначе решение утверждено, оно – официальное, на него ориентируются клубы как УПЛ, так и Первой лиги.

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Вместе с тем, я считаю все команды, которые претендуют на попадание в Премьер-лигу, должны доказать, что имеют достаточный потенциал для полноценного участия в таком турнире. Прежде всего, финансовый и инфраструктурный. Другими словами, им нужно должным образом пройти аттестацию, в частности – выполнить финансовый критерий.

В принципе, так и должно быть – я не говорю ничего необычного. Кто завоюет путевку по спортивному принципу и будет отвечать всем необходимым требованиям с точки зрения аттестации клубов, тому никто не будет вправе отказать в участии в УПЛ", – сказал Суркис в комментарии Футбольному клубу.

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Динамо Киев Динамо Киев УПЛ формат УПЛ Игорь Суркис
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