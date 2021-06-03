"Буяльский – наш ключевой футболист, подписание нового соглашения – важный момент и для игрока, и для клуба. Тот случай, когда довольны все стороны: и клуб, и футболист, и болельщики.

Динамо и Буяльский официально заключили новый контракт

У нас очень молодая команда и опытные футболисты играют важную роль. Наряду с нашей талантливой молодежью есть такие опытные мастера как Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук, Томаш Кендзёра, Беньямин Вербич, Карлос Де Пена. Подобный сплав молодости и опыта играет большую роль в достижении результата.

Мне импонирует подход к делу Буяльского, для него Динамо это не просто финансовые условия контракта, а прежде всего, коллектив, за который он бьется на футбольном поле", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Отметим, Буяльский попал в структуру Динамо в 2010 году, а дебютировал за первую команду в 2013-м. На данный момент хавбек провел за "бело-синих" 231 матч, отметился 41 голом и 33 ассистами. Текущая цена воспитанника киевлян за Transfermarkt – 5 млн евро.

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