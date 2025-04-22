"Все ребята хотят поехать за границу. Это я могу сказать твердо. Бражко... Он также болел. Это парень, который еще будет играть в чемпионате и на чемпионате Европы U-21. Там он должен себя проявить. Если будут предложения, мы их будем рассматривать. Но они должны устраивать все три стороны. Клуб, который продает, клуб, который покупает, и самого футболиста.

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И предложение, которое было, с материальной точки зрения было хорошим. Но когда мне предлагают, что платить деньги за такого футболиста, как Бражко – одного из основных игроков Динамо – будут пять лет... Владимир возмужал, он очень молодой, у него все впереди. Я никого не держу", – рассказал Суркис в интервью ТаТоТаке.

Напомним, в последние дни зимнего трансферного окна английский Вулверхэмптон был заинтересован в подписании Владимира Бражка. "Волки" были готовы заплатить 20 млн евро, однако Динамо отклонило предложение. Хавбек даже устроил демарш, удалив все фото в форме столичного клуба, но впоследствии опомнился и вернул несколько фотографий в свой Instagram.

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